Torino, Giampaolo tra campo e mercato: "Puntiamo a migliorarci, poi stabiliremo gli obiettivi"

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche degli obiettivi tra campo e mercato: "Devo avere riscontri dalla squadra, come gioca le partite, la capacità di reagire alle difficoltà: dobbiamo sperimentarlo, al momento non posso fare valutazioni. Noi puntiamo a migliorarci, poi dopo le verifiche possiamo stabilire obiettivi. Ora sarebbero proclami che non fanno parte del mio modo di essere, io sto lì per migliorare giorno dopo giorno e conoscere i giocatori sempre meglio. Sono discorsi troppo complessi da affrontare adesso, non riesco a spingermi troppo in là ma guardo soltanto a domani".