Torino, il club ha deciso: Bonifazi è stato tolto dal mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino ha tolto ufficialmente Kevin Bonifazi dal mercato. Questo quanto racconta stamani la Gazzetta dello Sport che spiega come il centrale sia stato blindato in granata per via del caso-Nkoulou e soprattutto per le ottime prestazioni offerte in questa primissima parte di stagione. Su di lui, in passato, si erano mosse soprattutto SPAL e Fiorentina.