Torino, il ds Vagnati: "Felici di Gojak. Bonazzoli ha potenzialità, lo presi anche alla SPAL"

vedi letture

Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Sky. "Siamo contenti che sia arrivato Gojak sulla trequarti. E' un ragazzo del '97 con potenzialità, ha caratteristiche per giocare da mezzala che da trequarti, il mister saprà farlo giocare nel posto giusto. Bonazzoli? Ne parlavamo da un po' col suo entourage, ho avuto Federico a Ferrara e ha potenzialità. Lo conosco bene, lo presi anche lì, ha qualità tecniche e di forza. Ha raggiunto la maturazione, l'ho sentito motivato, aveva voglia di venire per questo nuova sfida. Può far bene con le sue caratteristiche. Ramirez? Abbiamo parlato con la Sampdoria, c'erano condizioni non fattibili dal punto di vista dei contratti. Servono gerarchie nel gruppo, altrimenti si rovina. Tottenham su Belotti? Vorrei che Andrea restasse a vita, ha i valori per essere il capitano e la colonna per sempre, mi auguro chiuda qui. C'è stata una chiacchierata col Tottenham ma Belotti è importante".