Torino, il rinnovo di Belotti tarda ad arrivare. E non è una questione economica

vedi letture

Andrea Belotti non è ancora convinto del proprio futuro e il contratto in scadenza nel 2022 ne è la dimostrazione. Il capitano dei granata sta bene a Torino e adora i colori granata ma il problema non è economico ma di ambizioni del club. Il Nazionale azzurro vorrebbe giocare in un Torino competitivo, che possa tornare in Europa, ma le prospettive al momento sembrano tutt'altre. Per questo è normale che si stia guardando intorno, viste le molte proposte dall'Italia e dall'estero che stanno arrivando, con molti club impegnati in Champions che a lui stanno guardando da tempo. Il ds Vagnati prima della sconfitta contro l'Inter ha parlato del suo futuro allargandolo anche a una permanenza dopo la fine della carriera da calciatore. Dichiarazioni che sicuramente Belotti avrà gradito ma che suonano un po' in anticipo rispetto alla carriera della punta. A riportarlo è Tuttosport.