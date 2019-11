Torino-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Verdi. Conte, poco turnover

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino-Inter è sfida di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. I padroni di casa vogliono uscire dalla terra di mezzo e provare a dare una sferzata alla stagione con un successo su una big. Gli ospiti hanno in mente un solo obiettivo: tenere il passo della Juventus vincente anche sul campo dell’Atalanta.

Da una parte Walter Mazzarri che schiera i suoi col 3-5-2 con Bremer in difesa al fianco di Nkoulou-Izzo. A centrocampo ci sono De Silvestri e Ansaldi sulle fasce, Meité-Lukic-Baselli nel mezzo. Davanti resta fuori Berenguer, al fianco di Belotti c’è Simone Verdi.

Mister Conte fa pochi ragionamenti in vista della Champions, con la difesa titolare Godin-De Vrij-Skriniar davanti ad Handanovic. A centrocampo l’assenza di Sensi è colmata ancora da Vecino, mentre sulla destra c’è D’Ambrosio dal 1’ con Biraghi sull’altra corsia. Davanti, al solito, Lukaku e Lautaro Martinez.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Torino-Inter:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku