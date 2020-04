Torino, intrecci di mercato con il Milan: tra scadenze e progetti

Intrecci di mercato interessanti potrebbero coinvolgere l’asse Milano-Torino sul fronte rossonero e granata in vista della prossima estate di mercato. Tanti i calciatori che vicendevolmente piacciono all’una e all’altra dirigenza delle due società, e che sarebbero quindi oggetto di possibili discussioni nelle prossime settimane. Tra i profili in scadenza in casa Milan nel mirino del Toro spiccano Lucas Biglia e Jack Bonaventura, situazioni in divenire che meritano di essere osservati con attenzione. Al pari di Salvatore Sirigu, che un contratto con il Toro lo ha eccome, e potrebbe essere oggetto di un’offerta per il rinnovo con i granata proprio per scongiurare l’ipotesi che i meneghini pensino a lui per un ipotetico post Donnarumma. Altra pista da seguire è quella legata a Daniele Baselli, uno che il Milan segue da tempo e per il quale potrebbe sacrificare anche la qualità del giovane Pobega, dirottandolo dall’attuale prestito a Pordenone sino ad una nuova possibile esperienza con la maglia del Torino. Insomma, intrecci di mercato che potrebbero assumere contorni di grande rilievo.