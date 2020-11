Torino, Izzo non è più incedibile con Giampaolo: possibile nuovo tentativo della Roma

In vista del prossimo mercato di gennaio, la Roma potrebbe effettuare un nuovo tentativo per Armando Izzo. Il difensore del Torino, già accostato più volte in passato ai giallorossi, non riesce a inserirsi negli schemi di Giampaolo e potrebbe lasciare il club granata, con i capitolini alla finestra. Lo riporta Sportmediaset.