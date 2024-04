Torino, Juric: “Il Toro merita l’Europa ma ci manca ancora qualcosa"

Il tecnico del granata, Ivan Juric, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 del Torino contro la Juventus nel Derby della Mole.

Queste le sue parole:

Quanto ripenserà al colpo di testa di Lazaro?

"Penso che la squadra ha fatto un secondo tempo spettacolare. C’è grande dispiacere perché non ci è andata bene e abbiamo fatto un secondo tempo di alto livello“.

Quale step manca al Torino per entrare nelle prime 5-6?

"Abbiamo giocatori leggeri. Oggi abbiamo giocato bene ma la differenza tra le grandi squadre è anche nella mancanza di super qualità. Abbiamo fatto bene in questi 3 anni ma abbiamo perso diversi giocatori importanti. Abbiamo sostituito bene ma ci manca sempre qualcosina. C’è rammarico perché da 4-5 mesi giochiamo bene e siamo sul pezzo. Ci manca qualcosina per arrivare più su".

Siete tra le migliori difese ma la fase offensiva resta deficitaria

"C’era un allenatore che diceva prendo i giocatori che fanno gol e li sommava. Io penso che ci mancano alcune caratteristiche perché ci manca un apporto li. Le occasioni le creiamo ma non siamo bravi a concretizzare. Ci mancano i gol a centrocampo. La mia vita è valorizzare e battagliare con i giocatori che ho. Mi spiace che non riusciamo a fare qualcosa di più. Le basi ci sono per il futuro".

Ha vissuto questo derby come l’ultimo?

"No no, l’ho vissuto come sempre e mi piace il gruppo che ho. C’è grande armonia e volevamo fare grande vittoria per i tifosi. Dobbiamo migliorare e portare risultati che merita la storia del Torino".

La sua permanenza è legata al piazzamento in Europa?

"Diciamo che mi sono reso conto che ormai il Torino, anche per la storia che ha, merita l’Europa e dobbiamo fare il possibile per tornare a quei livelli".