Torino, Juric si sofferma sui singoli: "Ilic giocherà, da Sanabria mi aspetto sempre di più"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Torino Ivan Juric si è soffermato sui singoli, in particolar modo sull'infermeria: "Sazonov ha un problema con il tendine, al Fila il campo è un po' duro e oggi vedremo se recupera. Anche Savva ha qualche problema, per il resto tutto bene"

Siete una squadra più consapevole?

"Nel secondo tempo contro la Juve ci siamo espressi come volevamo, peccato non aver segnato perché li premevamo. E' da tempo che siamo consapevoli, anche quando non hai vinti sono arrivate ottime prestazioni. Non bisogna abbassare il livello e la concentrazione, questa è la base. In settimana la squadra mi dà risposte positive, poi la domenica si vede. Dobbiamo continuare così, giochiamo contro una squadra che ha pareggiato con Bologna e Napoli e sarà difficilissima"

Come ha visto Ilic e Sanabria?

"Il primo giocherà, mancando Ricci è l'unica soluzione altrimenti dovresti spostare Tameze da dietro: vediamo Ivan quanto dura, ma giocherà. Da Tonny mi aspetto sempre di più, è fondamentale che un attaccante faccia gol: vanno bene le prestazioni, ma per vincere bisogna segnare".

Leggi la conferenza stampa di Ivan Juric