© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Laxalt domani dovrebbe partire titolare contro la squadra proprietaria del suo cartellino, ovvero il Milan. L'uruguaiano in rossonero non ha certo lasciato un grande ricordo nelle 20 partite disputate e proprio per questo ha tutta l'intenzione di scendere in campo contro il suo ex tecnico Giampaolo per rilanciare la propria carriera e dimostrare al Diavolo di valere molto più di quanto visto nell'anno passato a San Siro. A riportarlo è Il Corriere di Torino.