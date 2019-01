Torino, Mazzarri insiste: per l'estate vuole l'ex juventino Pereyra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Watford chiede 25 milioni di euro, ma il Torino non molla. Tuttosport in edicola sottolinea come Roberto Pereyra (28) rappresenti una delle priorità di Walter Mazzarri per la prossima estate, poiché il club della famiglia Pozzo non ha intenzione di cederlo a gennaio e farà resistenza anche in estate. Molto, però, dipenderà dalle qualificazione alle coppe. Sia della Società inglese ma anche della formazione granata. Mazzarri, intanto, insiste per allenare nuovamente l'argentino dopo averlo accolto nel 2016 in Premier League.