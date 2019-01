© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma toccando anche il tema legato ai giovani: "La volontà è quella di portare i giovani delle Primavera ad allenarsi con la prima squadra per crescere. Ora c'è questa possibilità e può essere un'opportunità. Millico? Ha doti importanti. Per passare in prima squadra deve imparare a lavorare anche senza palla, ma ha sicuramente grandi qualità. Oltre a lui ci sono altri ragazzi interessanti, come Adopo e Ferigra. Il primo è un giocatore che potrebbe diventare importante anche nel futuro, ha una struttura fisica importante, gli manca ancora un po’ di malizia. Il secondo si è allenato con noi anche l’anno scorso. Come tutti i ragazzi che fanno bene con la Primavera devono acquisire forza toccando la prima squadra e crescendo", le parole riportate dal sito ufficiale granata.