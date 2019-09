Torino-Milan 0-1 al 45'. Basta un rigore di Piatek, rossoneri finalmente vivi

© foto di www.imagephotoagency.it

Un buon Milan chiude il primo tempo al "Grande Torino" in vantaggio grazie a un rigore realizzato da Piatek.

Marco Giampaolo cambia rispetto al disastroso derby di sabato e lancia dal 1' Théo Hernandez e Bennacer, ritrova Calabria e conferma Leao. Mazzarri punta per la prima volta dall'inizio su Verdi.

I nuovi acquisti rossoneri si mettono subito in mostra con Hernandez più propositivo in fase di spinta, Bennacer più dinamico e un Leao che con la sua velocità mette in costante difficoltà i granata. Proprio il portoghese si guadagna il calcio di rigore, trattenuto in area da De Silvestri, che Piatek al 19' trasforma. Dal dischetto il polacco calcia perfettamente, incrociando col destro e superando Sirigu alla sua destra. Secondo gol in campionato per l'attaccante, ancora una volta dagli undici metri.

Ancora Leao qualche minuto più tardi può raddoppiare di testa, trovando la grande risposta di Sirigu e anche Piatek nel finale del primo tempo può raddoppiare. Il Torino, prima dell'intervallo, si sveglia e sfiora il pareggio con Belotti che arpiona un pallone in area e col movimento spiazza Donnarumma, ma la sua conclusione a porta vuota termina incredibilmente alta.