Torino clamorosamente in vantaggio, ancora con Belotti che nel giro di 4 minuti ribalta la partita. L'attaccante riceve nuovamente sull'out sinistro e serve un filtrante per Zaza. La conclusione del lucano è respinta da Donnarumma ma sul tap-in c'è ancora Belotti che in acrobazia trova il 2-1.