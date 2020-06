Torino, nome nuovo per la porta: piace Adrian Semper del Chievo

Adrian Semper potrebbe essere un obiettivo per il Torino, a caccia del portiere del futuro. L'estremo difensore croato appena riscattato dal ChievoVerona è stato già monitorato dal club granata nella scorsa stagione e potrebbe essere un buon investimento per le prossime stagioni. Il giocatore potrebbe crescere sotto l'ala protettrice di Sirigu, Vagnati vuole muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza. A riportarlo è L'Arena.