Torino, non solo note liete: altri tre giocatori ko e Nkoulou ora è un caso

Torino-Sassuolo 2-1 (14' e 55' Zaza, 69' Caputo)

Ansaldi out nell'intervallo per un problema al flessore, Bonifazi sostituito nella ripresa per un fastidio muscolare, Belotti acciaccato ma in campo fino al triplice fischio finale. Ancora una volta in quest'avvio di stagione la situazione infortunati del Torino sembra quasi un bollettino di guerra.

Altri tre stop potenzialmente gravi in vista del ritorno di Europa League col Wolverhampton fissato per giovedì prossimo, anche se solamente le condizioni del laterale argentino sembrano preoccupare davvero mister Mazzarri: "A parte Ansaldi, penso che tutti possano recuperare", sono state le fiduciose parole in conferenza stampa del tecnico granata dopo il 2-1 ai neroverdi.

Contro i Wolves, dopo la sconfitta per 3-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà fondamentale segnare ma soprattutto non subire gol. Purtroppo per il Toro, però, i problemi principali sono proprio nella retroguardia, dove agli infortuni in queste ore si è andato ad aggiungere pure lo spinoso caso Nkoulou. Il centrale camerunese ha deciso: vuole lasciare il Torino a tutti costi, tanto da aver chiesto di non essere neanche portato in panchina questa sera contro il Sassuolo. Recuperare in extremis Bonifazi, e magari togliergli l'etichetta "Vendesi", sembra diventare quindi sempre più una necessità.