© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino punta con forza Patrick Cutrone, attaccante del Milan che ha visto ridurre il proprio spazio in rossonero dopo l'arrivo a gennaio di Krzysztof Piatek. Il problema, si legge su Tuttosport, è che il talento del Milan fa gola a tente società. Oltre al Borussia Dortmund, c'è anche la Fiorentina, in grado di monetizzare nonché ricevere contropartite tecniche importanti dalla probabile cessione di Federico Chiesa. La dirigenza del Torino deve lavorare in uscita per non congestionare il reparto: tre centravanti per un modulo che prevede una punta sola sarebbero troppi, e nel Toro in rosa ci sono già Andrea Belotti e Simone Zaza. A meno che l’offerta da capogiro non riguardi il capitano granata, il sacrificato sarebbe l’ex del Valencia.