Torino, occhi puntati sul talento Minchev del Cerno More Varna. Ma c'è la concorrenza del Celtic

vedi letture

Dopo l'Empoli a gennaio altri club dell'Europa Occidentale stanno mettendo gli occhi su Martin Minchev, classe 2001, del Cerno More Varna. Il centravanti, sei reti in 21 presenze nella massima serie bulgara, è considerato uno dei più grandi talenti del suo Paese tanto da aver già esordito con la maglia della Nazionale maggiore. Per questo sia il Celtic Glasgow sia il Torino lo hanno messo nel mirino in vista della prossima estate per rinforzare i propri reparti offensivi.