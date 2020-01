© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferito dalla stampa bulgara l’Empoli avrebbe messo nel mirino l’attaccante Martin Minchev, classe 2001, in forza al Cherno More Varna. Il calciatore, che ha esordito a 16 anni nella massima divisione bulgara, ha disputato 17 gare segnando quattro reti in questo campionato attirando l’interesse di molti club europei fra cui quello toscano. L’Empoli avrebbe chiesto il giocatore in prestito fino a fine stagione, una soluzione che non convince il Cherno More che ha per questo rifiutato l’offerta.