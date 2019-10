© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Edera potrebbe salutare già a gennaio il Torino. L'esterno in granata ha trovato pochissimo spazio e considerazione da parte di Walter Mazzarri e così non è da escludere un suo addio al club piemontese. Secondo quanto riportato da La Stampa per il giocatore sarebbero tornate vive le ipotesi Bologna e Parma, due formazioni nelle quali Edera ha già militato lasciando un ottimo ricordo.