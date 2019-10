Torino, per Nkoulou non si pensa più alla cessione a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'addio cercato in estate, a quello che potrebbe non arrivare a gennaio. Nicolas Nkoulou è un giocatore ritrovato, per il Torino, e dovrebbe eesserlo anche per tutta la stagione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo il reintegro, le parti non prendono più in considerazione la possibilità di una cessione nel calciomercato di riparazione. Anzi, col contratto in scadenza nel 2021, dalla primavera in poi si inizerà a parlare di rinnovo.