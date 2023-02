Torino, per Schuurs sirene dall'Inter e dalla Premier: tre riscatti da 33 milioni col suo addio

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento al futuro di Perr Schuurs, che in poco tempo è riuscito a far dimenticare Bremer ai tifosi granata. Per questo il Torino non vorrebbe cederlo già in estate, ma l'Inter e la Premier League chiamano e per l'olandese - si legge - potrebbero arrivare presto così offerte difficili da rifiutare. "Da 40 milioni di euro", a detta del quotidiano, se consideriamo le cifre attuali del mercato inglese.

Con la cessione del talento scuola Ajax, a sua volta, il Toro avrebbe la possibilità di riscattare Miranchuk dall'Atalanta per 12 milioni e Vlasic dal West Ham per 15, oltre al riscatto di Lazaro dall'Inter per 6 milioni. Nella “peggiore” delle ipotesi: 33 milioni di spesa per tre giocatori.