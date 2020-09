Torino, Rincon cambia ruolo e si trasforma in play: più vicina la conferma in granata

vedi letture

Sono in aumento le percentuali di permanenza a Torino per Tomas Rincon, con Giampaolo che lo sta provando, con soddisfazione, nel ruolo di play. Nessuno avrebbe immaginato il venezuelano in quel ruolo, ma si lui si sta calando con professionalità e intelligenza in questa nuova veste, convincendo il tecnico a puntare ancora su di lui nonostante il forte interessamento del Genoa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.