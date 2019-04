Torino-Sampdoria 2-1, Belotti trascina i granata verso il sogno europeo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Torino e Sampdoria. La squadra di Mazzarri si è imposta 2-1 grazie alla doppietta di Belotti. A nulla è servita la rete nel finale di Gabbiadini. Una vittoria importantissima per il Toro, che si aggiudica lo scontro diretto e vola in classifica: 48 punti per i granata, gli stessi di Lazio, Roma e Atalanta, anche se i nerazzurri dovranno giocare domani con il Bologna.

DOMINIO TORO E DOPPIO BELOTTI NEL PRIMO TEMPO - Il primo tempo è totalmente di marca granata. Dominio totale della squadra di Mazzarri, con Belotti che stende i blucerchiati con una doppietta: prima un colpo di testa su assist perfetto di De Silvestri, poi una violenta conclusione, dopo la sfortunata deviazione di Andersen, al termine di un'azione iniziata proprio dal "Gallo".

IL TORO PARTE IN QUINTA ANCHE NELLA RIPRESA - La squadra di Mazzarri non si ferma neanche dopo l'intervallo. Anzi, se possibile, l'intensità dei granata aumenta ad inizio ripresa. Belotti, protagonista assoluto, sfiora subito la tripletta, ma la sua conclusione finisce fuori non di molto.

I RITMI SI ABBASSANO - Come era prevedibile il Toro, dopo un'ora ad alto livello, abbassa un po' i ritmi forte del doppio vantaggio. La Sampdoria però non ne approfitta: i blucerchiati si fanno vedere intorno al minuto 60 con le conclusioni di Gabbiadini e Ramirez, entrambe neutralizzate da Sirigu.

CI PROVA DEFREL - Al minuto numero 60 Giampaolo manda in campo Defrel al posto di Ramirez. Il francese prova subito a dare la scossa ai suoi e sfiora il gol con un violento sinistro dal limite fa la barba al palo

GABBIADINI RIAPRE I GIOCHI - Nei minuti finali la Samp cresce e trova il gol che riapre la partita. Conclusione dal limite di Gabbiadini, Sirigu si allunga ma non riesce ad arrivare sul pallone.

ASSALTO FINALE DELLA SAMP, IL MURO GRANATA REGGE - La Sampdoria, dopo il gol di Gabbiadini, prende coraggio e si riversa in attacco. La difesa del Torino regge bene l'urto e la squadra di Mazzarri riesce a portare a casa un successo importantissimo in chiave Europa.