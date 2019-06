Torino, su Izzo ci sono Arsenal, Everton e United. Ma Cairo tiene duro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di possibili sondaggi anche di squadre inglesi per Armando Izzo - sottolinea Tuttosport - era già giunta voce nelle scorse settimane, attorno a un contatto (ma non concreto) degli spagnoli del Siviglia e al giro d’orizzonte di grandi squadre come l’Inter o il Napoli. Ma Cairo ha sempre detto no. Complice la stagione straordinaria del difensore con la magia del Torino, però, adesso si stanno facendo avanti club importanti della Premier come Arsenal, Manchester United ed Everton. E, presumibilmente, è proprio per conoscere meglio da vicino condizioni e prospettive che lo storico agente di Izzo, Paolo Palermo, è volato a Londra: una "due giorni" ricca di chiacchierate con intermediari di mercato, tra mercoledì e giovedì.

Il muro di Cairo - Cairo finora non ha dato segnali di voler cedere. Inoltre fatichiamo a immaginare offerte irrinunciabili, per lui, di un ordine inferiore ai 30 milioni. Una cifra che però ancora non pare girare, per Izzo, sul mercato inglese: il granata è una new entry nel mercato della Premier. E poi tra un anno, dopo un’altra ottima stagione, Izzo sì che varrebbe molto di più. Insomma, sono facili da immaginare i ragionamenti di Cairo.