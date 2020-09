Torino, trattativa serrata per Joao Pedro: lo sconto potrebbe arrivare grazie a Millico

vedi letture

Nella giornata di ieri i dirigenti del Torino hanno incontrato l'entourage di Joao Pedro per provare ad accelerare ed acquistare quello che viene ritenuto come il giocatore perfetto per affiancare Belotti. La richiesta del Cagliari è di almeno 17-18 milioni a titolo definitivo, al massimo in prestito con obbligo di riscatto. I granata hanno provato a proporre sia Zaza che Verdi, ma Giulini punta deciso su Millico, potenzialmente l'uomo giusto per abbassare le pretese cash dei sardi.