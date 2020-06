Torino, Vagnati: "Vogliamo la salvezza, possiamo fare risultato contro le big"

vedi letture

“Il calendario è complicato, abbiamo gare difficili ma la squadra è molto valida. Sono convinto che se facciamo prestazioni di voglia e ferocia possiamo avere soddisfazioni e risultati anche contro le grandi squadre”. Queste le parole del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport.

Ha salutato Lazzari?

“Si ci siamo salutati prima della partita, sono molto legato a Manuel come ragazzo e come calciatore”.

Che Lazio si aspetta?

“La Lazio ha una grandissima squadra, dobbiamo stare attenti e fare una prestazione importante per atteggiamento e aggressività. Non diamo nulla per scontato”.

Quanto è deluso dalla partita contro il Cagliari?

“La delusione si è vista negli occhi dei ragazzi, avevamo la sensazione di rimetterla in partita. Non eravamo dei brocchi prima e non siamo fenomeni dopo qualche punto. Dobbiamo fare un percorso che ci porti alla salvezza”.

Il futuro di Zaza?

“Non è il tempo di parlare di mercato prima di una partita importante. Simone è un giocatore forte, che ha grandissima personalità. Può fare di più ma sono convinto che ci può dare una mano da qui alla fine”.

L'idea Fares?

“I miei giocatori ce li ho sempre in testa. Vogliamo pensare solo ad arrivare ai 40 punti poi faremo i discorsi di mercato. C'è stima nel calciatore”.