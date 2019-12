© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La conferma di Zaza. Le velleità del Torino per proseguire il suo momento positivo in campionato partono dalla scelta del reparto avanzato che affronterà la delicata trasferta di Verona contro l’Hellas. Dopo la travagliata settimana scorsa, culminata con il ritorno al gol nell’ultimo turno di campionato, l’attaccante granata si è meritato la riconferma ed i galloni da titolari nel presumibile 3-4-2-1 che verrà schierato al Bentegodi. Alle sue spalle, la qualità di Verdi e Berenguer, nel tentativo di fornire suggerimenti preziosi alla fame di rivincita del bomber che spinge per ritrovarsi ed assumere quel ruolo da protagonista che il Torino ha sempre cercato di garantirgli ma che non è ancora riuscito ad assumere con continuità di rendimento. Ora l’occasione per riuscirci, lasciandosi del tutto alle spalle gli screzi e le riflessioni su un possibile addio.