Torna la Champions! Chelsea, testa sgombra e zero pressioni per la mission impossible bavarese

Il Chelsea di Frank Lampard ce l'ha fatta. Nelle ultime partite di Premier League è riuscito ad acciuffare un posto in Champions League vitale per le casse del club e per le ambizioni sul mercato. Un quarto posto che dà senso ad una stagione a tratti complicata, comunque senza particolari picchi verso l'alto. L'obiettivo raggiunto in patria è servito anche per metabolizzare meglio una più che probabile eliminazione da questa Champions League, visto che si parte dal 3-0 in favore del Bayern Monaco maturato a Stamford Bridge.

Come arriva alla Champions - Al netto della sconfitta, brutta, contro lo Sheffield, il Chelsea ha finito il campionato con una buona forma e un'interessante solidità offensiva. Anche se il ko in finale di FA Cup contro l'Arsenal potrebbe avere strascichi. Quella di Lampard e dei suoi ragazzi all'Allianz Arena è una sorta di mission impossible, ma non avendo assolutamente nulla da perdere i Blues potranno quantomeno provare ad impensierire i campioni di Germania con ma mente sgombra. Ed il Liverpool contro il Barcellona è un precedente che fa ben sperare... Non gioca da 7 giorni (al momento della gara), ultima partita Arsenal-Chelsea 2-1 in FA Cup.

Assenze, dubbi e cessioni - Il Chelsea si è già ampiamente mosso sul mercato, ma ovviamente non potrà utilizzare i nuovi fiammanti acquisti, Timo Werner e Hakim Ziyech. Per la partita di Monaco di Baviera, Lampard non potrà contare sul capitano, Cesar Azpilicueta, così come sul prossimo acquisto della Roma Pedro, entrambi alle prese con problemi fisici non guaribili entro la data del match. Oltre a questi due, però, l'elenco degli indisponibili rischia di essere ben più lunga: Marcos Alonso e Jorginho sono squalificati, mentre <Christian Pulisic è ancora alle prese con un problema al bicipite femorale ed è dato in forte dubbio.

La possibile formazione - (3-4-3): Caballero; Christensen, Rudiger, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson Palmieri; Mount, Giroud, Hudson-Odoi