Torna la Champions, i magnifici quattro: gli allenatori in gara che l'hanno già vinta

Sono appena quattro gli allenatori in corsa in questa edizione di Champions League ad averla già vinta. Zinedine Zidane, forte di tre affermazioni, guarda tutti dal basso: Pep Guardiola lo insegue a quota due. Un successo a testa per Jurgen Klopp (Liverpool) e il campione in carica Hansi Flick (Bayern Monaco).