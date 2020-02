vedi letture

Torna la Champions, riparte la caccia a CR7: numeri inarrivabili (per ora) anche per Messi

Stasera le prime due partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Da almeno un decennio l'uomo più atteso al pari di Leo Messi. Anche in questa Champions League, Cristiano Ronaldo sarà chiamato a trascinare la sua squadra, a determinare una competizione che lo vede sistematicamente protagonista da ormai 15 anni.

Non a caso, i suoi numeri sono quelli di un giocatore che non ha eguali: 131 gol nelle coppe europee, 129 dei quali segnali in Champions League. CR7 è primo per distacco in questa speciale classifica, davanti di 15 reti a Leo Messi anche in virtù delle 32 partite in più disputate rispetto all'argentino: 172 contro 140.

Oltre a CR7 e Messi, nella top 20 dei calciatori che hanno realizzato più gol nella storia della Champions League ci sono altri cinque giocatori ancora in corsa per la vittoria di questo trofeo nell'attuale stagione: si tratta di Karim Benzema (64 gol, Real Madrid), Robert Lewandowski (63 gol, Bayern Monaco), Sergio Aguero (45 gol, Manchester City), Thomas Müller (44 gol, Bayern Monaco) ed Edinson Cavani (35 gol, PSG).