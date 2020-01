Dopo l'annuncio ufficiale dell'Inter, anche il Tottenham conferma l'affare, diventato ufficiale pochi minuti fa: Christian Eriksen lascia Londra per andare a rafforzare la rosa di Antonio Conte. "Possiamo confermare la partenza di Christian Eriksen, che completato oggi il suo trasferimento all'Inter. Ti auguriamo il meglio per il futuro, Christian".

We can confirm the departure of Christian Eriksen who has today completed a transfer to Inter Milan.

We wish you all the best for the future, @ChrisEriksen8.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020