© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham ha impiegato ben poco tempo a scegliere il sostituto di Mauricio Pochettino, tecnico esonerato nella serata di ieri. Gli Spurs hanno scelto José Mourinho, con lo Special One che è così alla terza esperienza diversa in terra britannica.

Tramite il comunicato ufficiale si apprende come Mourinho abbia firmato un contratto di 3 anni e mezzo, valido fino al giugno del 2023.