© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti, in Kuwait per l'Al Ruodan Tournament, intervistato dalla tv ufficiale dell'evento, ha parlato anche della Juventus e di cosa vuol dire vincere: "Non è facile perché soprattutto in Italia è la Juventus è la strafavorita visto che ha la possibilità di acquistare dei top player, come per esempio Ronaldo: nessuno poteva pensa re che la Juve riuscisse a prenderlo e invece…ha giocatori di livello internazionale elevato perciò in Italia la differenza è quella. Non sarà facile colmare il gap con la Juventus ma sono fiducioso che troveremo una soluzione. Ronaldo ha fallito nel suo primo anno alla Juve? No, non sono d’accordo perché non è facile vincere la Champions League. Non è che se compri il giocatore più forte del mondo vinci la Champions. Ci devono essere tante dinamiche, lo stesso Messi nel Barcellona".