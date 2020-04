Totti e la gufata alla Lazio: "Se si riparte, spero possa avere un black-out il prima possibile"

"Con Simone Inzaghi ho un bellissimo rapporto. Tecnico straordinario? Sarei stato più contento se avesse allenato un'altra squadra". Parole e pensieri di Francesco Totti, ex capitano della Roma che ai microfoni di 'Sky' s'è così espresso sulla Lazio di Inzaghi, in corsa per il titolo prima della sospensione. "Da tifoso della Roma spero si fermino il prima possibile. Sono quelle annate in cui ti dice tutto bene. Spero ci possa essere un black out il prima possibile, ma lui è tra gli allenatori più forti della Serie A, sta facendo grandi cose. Sarei stato contento se avesse allenato un'altra squadra".

