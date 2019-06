Francesco Totti ha salutato la Roma e ora inizia a pensare al suo futuro. La Gazzetta dello Sport riporta il ventaglio di ipotesi che sono ancora un po’ tutte vive: la FIGC lo vorrebbe come testimonial dell’Europeo 2020 oppure nel ruolo di team manager, Sky in qualità di commentatore, il Qatar come ambasciatore del prossimo Mondiale e le varie esibizioni in giro per il mondo. Poi ci sono le offerte di Sampdoria e Fiorentina.

Legato all'azzurro. Nonostante il ritiro dall'Italia ad appena 31 anni, Totti resta affezionato alla nazionale e proprio i compagni di Germania 2006 lo hanno subissato di complimenti, nella chat in comune. Complimenti per la franchezza e la trasparenza con cui ha affrontato ogni argomento lunedì pomeriggio, nel Salone d’Onore del Coni.