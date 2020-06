Tour de force Serie A, i 22 dell'Atalanta: Gasperini ha una panchina da grande squadra

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Atalanta

In corsa per il sogno Champions League, coi quarti che saranno probabilmente a scontro diretto in campo neutro, l'Atalanta ha una rosa profonda in ogni posizione. Chiaro: i titolari sono una formazione oliata e ben collaudata e forse manca un'alternativa in più tra i centrali di difesa, se contiamo tra i tre anche Bellanova che in realtà è un esterno destro. Sulle fasce, però, Castagne alternativa è un vero e proprio lusso, per non parlare di Freuler in mezzo, Maliovskyi sulla trequarti e Gomez davanti. E' un'organico completo, quello di Gasperini, che probabilmente potrà reggere il tour de force. Con una finestra sul sogno europeo.

Titolari (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Riserve (3-4-1-2): Sportiello; Bellanova, Caldara, Sutalo; Castagne, Freuler, Tameze, Czyborra; Malinovskyi; Traoré, Muriel.