vedi letture

Tra campo e mercato: Gattuso vota per Mertens, Allan non è più indispensabile

Il Napoli si gode la terza vittoria nelle ultime quattro partite e la ritrovata vena realizzativa di Dries Mertens, decisivo a Cagliari come lo era stato a Genova due settimane fa. L'attaccante belga, in scadenza di contratto a giugno, è adesso in scia di Marek Hamsik: il prossimo gol gli varrà l'aggancio allo slovacco in cima alla classifica dei marcatori all-time del club partenopeo. Un record che, come detto, potrebbe non valergli la permanenza all'ombra del Vesuvio, anche se le trattative per il rinnovo sono entrate nel vivo già da diverse settimane. Lo sa bene Gennaro Gattuso, che tra le righe ha lasciato intendere il suo gradimento per il giocatore e la speranza di averlo a disposizione anche per la prossima stagione. Inter e Chelsea permettendo.

Allan da recuperare - Diverso, invece, è il discorso che riguarda Allan. Il brasiliano non è stato convocato perché poco concentrato negli allenamenti e il tecnico calabrese dovrà certamente lavorare per recuperare uno degli elementi più decisivi nel Napoli del recente passato. "Su Allan dico che domani è un altro giorno. Domani non si porta rancore, sarò il primo ad incitarlo. Ma bisogna allenarsi in un certo modo. So che Allan ha avuto proposte importanti, ma quelli sono problemi della società. L'importante è che in allenamento io veda senso di responsabilità e professionalità". Col senno di poi, sarebbe stato meglio lasciarlo partire e probabilmente, in estate, le strade si divideranno. Ma, finché sarà in rosa, difficilmente il Napoli potrà rinunciare alla qualità e al dinamismo di un calciatore unico. La stagione sta entrando nel vivo e tra qualche giorno, al San Paolo, arriverà il Barcellona.