Christian Eriksen e il futuro. Proseguono i dubbi in casa Tottenham, con il danese che è tra le grandi stelle della Premier League ma ancora col domani in forse in casa Spurs. Secondo il Mirror, sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter sul giocatore, italiana in pole sulla Juventus. In Spagna, invece, Eriksen piace al Real Madrid per l'eventuale dopo Luka Modric.