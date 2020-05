Tre corteggiatrici per Pjanic. Barça in pole ma la Juve non è intenzionata a svendere

Anche se in questi giorni il possibile addio di Miralem Pjanic alla Juventus è diventato il primo tema centrale di calciomercato, la situazione legata al futuro del bosniaco è tutt’altro che definita. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri hanno sì aperto alla cessione, ma solo a determinate condizioni. Ovvero, occorrerà un’offerta congrua, comprensiva di contropartite tecniche adeguate, per pensare di mandare in porto la trattativa.

In lizza oltre al Barcellona (da considerarsi comunque la pista più credibile) anche PSG e Chelsea (ad oggi l'ultima scelta dello stesso Pjanic), ma per ognuna di queste società c’è soprattutto in ballo una contropartita: Arthur dai catalani, Leonardo Paredes per i parigini e Jorginho dai Blues.

Attorno a questi nomi girano le possibilità di un addio fra Pjanic e la Vecchia Signora, ma non si può assolutamente parlare di certezze. La Juve ha aperto la porta, ma se non arrivano le risposte che si attende, è altrettanto pronta a richiuderla.