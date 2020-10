Tre punti d'oro per il Bologna: i felsinei tornano al successo dopo tre sconfitte, Cagliari battuto 3-2

Emozioni, spettacolo e tanti gol al Dall'Ara nel terzo anticipo della sesta giornata di Serie A. Il Cagliari va avanti due volte, con Joao Pedro e Simeone, ma subisce la rimonta del Bologna, che vince 3-2 grazie alla doppietta di Musa Barrow e alla rete di Soriano.

Joao Pedro sblocca, Barrow pareggia battendo un super-Cragno - Un tiro al bersaglio. Il Bologna attacca per tutto il primo tempo, prima e dopo la rete che sblocca l'incontro, segnata da Joao Pedro. Un gol arrivato quasi casualmente, alla prima vera offensiva dei sardi, e importante per le statistiche: è il 46° realizzato in Serie A con la maglia rossoblù dal brasiliano (secondo di sempre, dietro Gigi Riva). La squadra di Mihajlovic, che non riesce a mantenere la porta inviolata per la 39esima partita consecutiva, ha il merito di non disunirsi ma va a sbattere contro la saracinesca Cragno: il portiere dice no a Orsolini, Svanberg e Palacio, poi non può nulla sulla traiettoria imprendibile di Barrow, al suo primo centro stagionale.

Botta e risposta - La beffa subita all'ultimo istante della prima frazione non demoralizza i ragazzi di Di Francesco, che rientrano in campo determinati e ritrovano subito il vantaggio grazie al Cholito Simeone. Gli emiliani, però, sono determinati a non subire un'altra sconfitta e in quattro minuti ribaltano il punteggio: Soriano, lasciato colpevolmente solo, firma il 2-2 con una bella percussione centrale, poi Barrow trova un'altra grandissima giocata e porta i suoi avanti per la prima volta.

Assalti vani - Gli isolani, feriti nell'orgoglio, trovano nuova linfa grazie ai cambi di Di Francesco, che fa entrare Pavoletti e Ounas al posto di Simeone e Sottil, due dei protagonisti della serata. La reazione è veemente, il Bologna regge l'urto grazie al nuovo assetto tattico studiato da Mihajlovic e non capitola. Sono tre punti d'oro per Palacio e soci, che tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive.