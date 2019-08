Triestina-Juve, le formazioni ufficiali: Higuain out, Dybala in. C'è Danilo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amichevole importante per la Juventus, che stasera al Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina fa le ultime prove in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana. Queste le formazioni ufficiali del match in programma alle 20:30:

Triestina (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Giorico, Paulinho, Gatto; Granoche, Gomez. All.: Pavanel

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. All.: Martusciello.

Tra le fila bianconere, fuori come noto sia Cristiano Ronaldo che mister Maurizio Sarri, fermato dall'influenza. Gonzalo Higuain, invece, parte dalla panchina.