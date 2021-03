Turchia-Lettonia 3-3, Calhanoglu-gol ma non basta: "Una delusione che non ci ha fatto dormire"

Attraverso un post su Instagram, Hakan Calhanoglu ha commentato l'inaspettato pareggio della sua Turchia contro la modesta Lettonia: 3-3 il finale a Istanbul, con il trequartista del Milan andato pure in rete: "È stata una notte triste, nessuno di noi ha dormito. Ma questo non significa che smetteremo di lavorare! Crediamo in noi stessi e sentiamo sempre il sostegno del nostro Paese. Nessuno deve dubitare che continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo". La Turchia chiude la finestra internazionale con due importanti successi contro Olanda e Norvegia e l'inaspettato pari con la Lettonia che però la mantiene al comando del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali, sulla carta il più equilibrato di tutti. Calhanoglu ha giocato tutte le partite, segnando 2 reti e servendo 3 assist.