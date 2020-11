Tutta la gioia di De Ligt nel post social dopo il ritorno in campo: "Great to be back!"

"Great to be back". La gioia di Matthijs de Ligt dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari è tanta. Perché l'olandese è stato fuori a lungo ed è rientrato dopo l'infortunio. "Bello tornare, bello vincere, bello provare ancora queste sensazioni. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e supportato, Forza Juve!", ha scritto su Twitter il gigante olandese.

Great to be back, great to win and great to have this feeling again! Thank you to everyone that has helped and supported me.#ForzaJuve ⚪⚫ pic.twitter.com/5sNqTsbGVV

