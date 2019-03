"Acoso De Ligt" titola Mundo Deportivo oggi in edicola, interpretabile come "Stalking su De Ligt". "Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern e Atlético si intromettono nei buoni rapporti fra il Barcellona e il centrale. I blaugrana sono in vantaggio però il talento dell'Ajax, per qualità ed età, è un pezzo molto ambito".