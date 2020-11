Tutto facile per la Roma all'Olimpico: 3-0 all'intervallo contro il Parma. Doppietta di Mkhitaryan

vedi letture

Tutto semplice per la Roma nel primo tempo della sfida contro il Parma all'Olimpico: 3-0 il parziale grazie alla doppietta di Mkhitaryan, dopo che Borja Mayoral aveva avuto il merito di sbloccare la partita.

L'AVVIO - Due occasioni per la Roma nel primo quarto d'ora, con Veretout prima e Mkhitaryan poi. Fiacco e centrale il tiro del francese da ottima posizione, dopo una bella sponda di Borja Mayoral, mentre l'armeno ha trovato solo la potenza, servito al limite da Pedro, calciando ampiamente a lato.

UNO-DUE ROMA - Al 28' la rete dell'1-0 dei giallorossi: splendida palla filtrante di Spinazzola per Borja Mayoral che ha battuto Sepe con un diagonale di sinistro che non ha lasciato scampo a Sepe. Primo gol in Serie A per lo spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid. Dopo appena quattro minuti è arrivato poi il raddoppio: sponda dello stesso Borja Mayoral per Mkhitaryan che non ci ha pensato due volte e ha scagliato un destro imparabile verso la porta di Sepe. Un vero gioiello del trequartista giallorosso.

ANCORA MKHITARYAN - Al 40' la rete del 3-0 dei giallorossi: percussione centrale di Pedro che ha aperto per Karsdorp, con l'olandese che di prima intenzione ha crossato sul secondo palo trovando l'armeno tutto solo per la rete del 3-0. Giallorossi davvero in palla e padroni del campo.