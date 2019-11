Udinese, concessa la deroga a Gotti anche per la gara contro la SPAL

© foto di Emanuela Craba

Come riporta il Corriere dello Sport la FIGC ha consentito la deroga a Luca Gotti per sedere sulla panchina dell'Udinese come primo allenatore anche per la prossima gara di campionato contro la SPAL. L'allenatore ad interim dei friulani aveva già guidato i bianconeri a Marassi nella vittoriosa trasferta contro il Genoa.