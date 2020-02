vedi letture

Udinese, De Paul: "Contento di aver dato il mio contributo, ma dispiace per i 2 punti persi"

Al termine dell'incontro pareggiato a Bologna, ai microfoni di Udinese Tv ha parlato il centrocampista bianconero Rodrigo De Paul. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che squadra avremmo affrontato, sapevamo che i felsinei spingono molto e che hanno un allenatore bravo che sa leggere bene i momenti. Prendere un gol alla fine non dovrebbe mai capitare ma ora dobbiamo analizzare comunque le cose positive, in ogni caso meglio adesso che nel finale di campionato. Assist? Sono contento quando posso dare il mio contributo alla squadra. Bene che Okaka abbia trovato il gol perché so che per lui è importante, come per tutti gli attaccanti, però come me anche lui è dispiaciuto per aver perso due punti. Adesso dovrei rivedere la partita ma penso che comunque abbiamo sbagliato qualche contropiede e a volte anche l'ultima giocata, sicuramente abbiamo diverse cose da migliorare ancora".