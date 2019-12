Udinese, De Paul: "Non devo dimostrare niente a nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore dell’Udinese Rodrigo De Paul ha commentato ai canali ufficiali del club friulano il successo di oggi contro il Cagliari: “È stato un gol che è uscito perché ho cercato di tirare subito per sorprendere il portiere, poi chiaro che sono stato anche un po' fortunato ad averla messa proprio lì. Io non credo di dover dimostrare niente a nessuno, chi mi conosce sa cosa posso e cosa non posso fare ma io voglio sempre dare il meglio e migliorare. Il gol sicuramente mi dà fiducia ma come ho già detto io ora non devo segnare, sto giocando in un altro ruolo ma sono contento che sia servito per portare a casa i tre punti. Oggi giocavamo contro una squadra molto forte che fino ad oggi non aveva mai perso in trasferta, poi quando loro hanno pareggiato noi abbiamo segnato subito dopo e questo la dice lunga sull'aspetto caratteriale della squadra”, ha concluso.