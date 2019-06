Udinese, doppio affare possibile col Chievo: Stepinski e Barba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese per l’attacco mette nel mirino Mariusz Stepinski (24) del Chievo, dai veneti potrebbe arrivare anche il centrale Federico Barba (25) in un doppio affare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Un attaccante e un difensore. L'ex Empoli, tornato in Serie A dopo l'esperienza in Spagna, ha collezionato 30 presenze nell'ultima Serie A. La punta polacca ha invece segnato sei gol in 35 apparizioni.